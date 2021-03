DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 10 marzo: Sanem rinuncia a Can (Di martedì 9 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Continua senza sosta la programmazione pomeridiana di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la popolare serie tv turca che ha per protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 10 marzo 2021? In quell’occasione il pubblico italiano assisterà alla seconda parte dell’episodio numero 134. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono che Sanem sarà molto arrabbiata con Can. Mentre quest’ultimo sarà preoccupato che la sua amata possa accettare la proposta di matrimonio del malvagio Yigit. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio. Sanem arrabbiata con can, il fotografo molto preoccupato per lei Le ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021) Terzo appuntamento settimanale di– Le Ali delContinua senza sosta la programmazione pomeridiana di– Le Ali del, la popolare serie tv turca che ha per protagonisti assoluti Can Yaman e Demet Ozdemir. Cosa accadrà nella puntata in onda su Canale 5 nella giornata di mercoledì 102021? In quell’occasione il pubblico italiano assisterà alla seconda parte dell’episodio numero 134. Gli spoiler che arrivano dalla Turchia dicono chesarà molto arrabbiata con Can. Mentre quest’ultimo sarà preoccupato che la sua amata possa accettare la proposta di matrimonio del malvagio Yigit. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio.arrabbiata con can, il fotografo molto preoccupato per lei Le ...

Advertising

Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @JimCameron @LeoDiCaprio Che pallleee che noia fateci vedere DayDreamer - Le ali del sogno ???????? - Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @QRepubblica @NicolaPorro Vergogna vergogna che schifo siete la televisione spazzatura non è possib… - Elvy13432457 : @QuiMediaset_it @QRepubblica @NicolaPorro Vergogna vergogna che schifo siete la televisione spazzatura non è possib… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 9 marzo: la scioccante confessione di Yigit - tuttotv_info : #Daydreamer, le TRAME della settimana (8-12 marzo) ?? Nessun appuntamento in prima PRIMA SERATA ?? >… -