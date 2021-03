Dayane Mello intervistata dalla più importante tv brasiliana | dalle frasi di Oppini all’amore per Rosalinda

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il GF Vip ha regalato una grandissima visibilità a, ma non solo in Italia, la gieffina infatti è diventata una star in Brasile. A pochi giorni dall’uscitacasa di Cinecittà,ha rilasciato un’intervista a Fantastico, un famoso programma delle reteGlobo. “Passare tutto questo tempo lontana dagli affetti efamiglia non è stato facile. Fuori ho ricevuto migliaia di messaggi di affetto, è stato bello. So delle polemiche, alcune sono nate perché io dico quello che penso. L’Italia è comunque casa mia e amo anche questo paese. Sapere che sono entrata nel cuore di tanti italiani e brasiliani mi ha fatto stare bene. Il mio rapporto con? Io non mi innamoro in base al sesso. Posso innamorarmi di un uomo, come di una ragazza, ...

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - valemiticaemma : @MIOGENERE3 @Shipperg2 @pierpaolopretel Ma lo sanno cani e porci che è una scroccona pure le pietre della Sardegna.… - ipsilonlenia : DOMANI ANDIAMO A COMANDARE. ? Conduse Dayane Mello. ? #exrosmello #mellos -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Mediaset Play

Mario Ermito svela come sta? L'ho sentita qualche ora fa e mi ha detto che ha bisogno di ritrovare una certa serenità interiore che adesso non ha per ovvi motivi? L'ho ...In una giornata come queste si percepisce come l'affetto che per mesi e mesi ha circondato, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip , non sia affatto svanito con lo spegnersi delle telecamere. Sono infiniti i messaggi che sono arrivati quest'oggi alla modella, in quella ...Dayane Mello è da poco tornata alla sua vita di sempre, lontana dalle telecamere del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata una protagonista L'ex gieffina ha fatto infuriare i fan per non ...#CiaoLucas #Rosmello…” Insomma pare evidente che Rosalinda Cannavò voglia riavvicinarsi a Dayane Mello. Dayane Mello dopo il Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: “Lasciamo indietro quello che non s ...