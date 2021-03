Dayane Mello brutto gesto verso i fan, che s’infuriano, lei: “Sto soffrendo tanto, capitemi” (FOTO) (Di martedì 9 marzo 2021) In queste ore, i fan di Dayane Mello hanno sbottato contro di lei a causa di un brutto gesto fatto dalla modella nei loro confronti. Nel dettaglio, l’ex gieffina ha dichiarato che avrebbe fatto una diretta con i suoi follower ma, all’ultimo momento, senza dare un preavviso, ha dato buca a tutti. Molte persone, dunque, si sono adirate con lei per la mancanza di serietà, al punto da accusarla di essere profondamente scorretta. Lei, allora, è intervenuta per spiegare i motivi che l’hanno spinta a comportarsi in quel modo. Il brutto gesto di Dayane verso i fan Dayane Mello è finita al centro di una bufera mediatica per aver dato buca ai suoi fan. La donna deve moltissimo a tutte le persone che l’hanno seguita e votata ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 marzo 2021) In queste ore, i fan dihanno sbottato contro di lei a causa di unfatto dalla modella nei loro confronti. Nel dettaglio, l’ex gieffina ha dichiarato che avrebbe fatto una diretta con i suoi follower ma, all’ultimo momento, senza dare un preavviso, ha dato buca a tutti. Molte persone, dunque, si sono adirate con lei per la mancanza di serietà, al punto da accusarla di essere profondamente scorretta. Lei, allora, è intervenuta per spiegare i motivi che l’hanno spinta a comportarsi in quel modo. Ildii fanè finita al centro di una bufera mediatica per aver dato buca ai suoi fan. La donna deve moltissimo a tutte le persone che l’hanno seguita e votata ...

Advertising

MediasetPlay : Sabato a #Verissimo una delle più grandi protagoniste di questa edizione di #GFVIP... Dayane Mello ?? - pomeriggio5 : Rivediamo le immagini di Dayane Mello a @domenicalive qualche anno fa #Pomeriggio5 - trash_italiano : Fan di Dayane Mello organizzano una raccolta fondi dopo la sconfitta: 7.000€ già raccolti, obiettivo 60.000€ - ELmayara_heda : RT @hellohouse_: Non io che sto ancora pensando alla signora dell'intervista. Non mi riprenderò maiii che trash. Grazie Dayane Mello io ti… - _myfictionworld : RT @edoruta: Ha ottenuto quello che voleva: l’articoletto in cui si elogia il suo grande gesto e le fan invasate che tornano ad apprezzarla… -