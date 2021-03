Daniela Martani, chi è la naufraga vegana de L’Isola dei famosi (Di martedì 9 marzo 2021) Prima hostess di Alitalia, poi inquilina della casa più spiata dagli italiani, in seguito concorrente del secondo reality di casa Mediaset. È l’identikit di Daniela Martani, grande sostenitrice della dieta vegana e costantemente sul piede di guerra contro Chiara Ferragni e Fedez. Il suo nome è tornato in auge di recente, dopo la conferma dell’ingresso nel cast di concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Come era prevedibile, l’annuncio ufficiale della sua presenza a L’Isola ha diviso il pubblico sui social, tra chi non vede l’ora di vederla in azione come naufraga, e chi invece reputa inopportuna la scelta di autori e produzione. Le viene infatti contestata una presunta posizione negazionista in merito al Covid, accusa che però l’ex pasionaria della ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 9 marzo 2021) Prima hostess di Alitalia, poi inquilina della casa più spiata dagli italiani, in seguito concorrente del secondo reality di casa Mediaset. È l’identikit di, grande sostenitrice della dietae costantemente sul piede di guerra contro Chiara Ferragni e Fedez. Il suo nome è tornato in auge di recente, dopo la conferma dell’ingresso nel cast di concorrenti della nuova edizione dedei. Come era prevedibile, l’annuncio ufficiale della sua presenza aha diviso il pubblico sui social, tra chi non vede l’ora di vederla in azione come, e chi invece reputa inopportuna la scelta di autori e produzione. Le viene infatti contestata una presunta posizione negazionista in merito al Covid, accusa che però l’ex pasionaria della ...

Advertising

tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - rainbowlella : @Cynthia88736279 @star3star3 • La prima della lista da buttare fuori senza remore sarà Daniela Martani. La nemica numero uno. • - controcampus : #IlPersonaggio @danielamartani ne abbiamo sentito parlare?? ma...sappiamo davvero chi è - pellifranz : RT @parentetweet: Con Daniela Martani abbiamo scoperto che per far vaccinare un no-vax basta mandarlo all’Isola dei famosi. -