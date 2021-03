Damiano dei Maneskin: parla il professore di quando al concerto del liceo Damiano “ha fatto rimanere in silenzio 300 studenti” (Di martedì 9 marzo 2021) Ora che i Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo tutti vogliono sapere quante più cose possibili sulla band romana, che ha portato il rock sul palco dell’Ariston. A soddisfare le richieste dei più curiosi, ci pensa una persona che viene proprio dal passato del frontman del gruppo, Damiano, e che ricorda di averlo sentito interpretare brani di tutt’altro genere quando era un ragazzino. Damiano dei Maneskin al concerto natalizio del liceo Con la loro voce potente e i loro look eccentrici, i Maneskin si sono fatti notare per la ventata di originalità portata a Sanremo, ma c’era un tempo in cui la grinta dimostrata sul palco della kermesse non era ancora del tutto sbocciata. Ad assistere ai ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 9 marzo 2021) Ora che ihanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo tutti vogliono sapere quante più cose possibili sulla band romana, che ha portato il rock sul palco dell’Ariston. A soddisfare le richieste dei più curiosi, ci pensa una persona che viene proprio dal passato del frontman del gruppo,, e che ricorda di averlo sentito interpretare brani di tutt’altro genereera un ragazzino.deialnatalizio delCon la loro voce potente e i loro look eccentrici, isi sono fatti notare per la ventata di originalità portata a Sanremo, ma c’era un tempo in cui la grinta dimostrata sul palco della kermesse non era ancora del tutto sbocciata. Ad assistere ai ...

