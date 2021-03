Dal Recovery agli Enti locali. Preoccupa McKinsey che fa tutto. Parla Dell’Olio (M5S): “La società opera da anni in Italia. Verificheremo le rassicurazioni date dal ministro” (Di martedì 9 marzo 2021) “Il caso McKinsey non finisce col Recovery: la società è presente da anni nella Pubblica amministrazione Italiana”. Parola di Gianmauro Dell’Olio, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato. “Ci vogliamo fidare delle rassicurazioni di Franco. Ma Verificheremo le garanzie fornite dal ministro. Se qualcuno pensa che la scelta della società di consulenza serva a commissariare qualcosa o qualcuno, il M5S ne trarrà le conseguenze”. Affidarsi, in parte, alla consulenza di McKinsey per mettere a punto il Recovery plan è una scelta sbagliata? “Guardi, in linea generale l’utilizzo di società di consulenza non è un’anomalia all’interno dei vari Stati. Il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 9 marzo 2021) “Il casonon finisce col: laè presente danella Pubblica amministrazionena”. Parola di Gianmauro, capogruppo M5S in commissione Bilancio del Senato. “Ci vogliamo fidare delledi Franco. Male garanzie fornite dal. Se qualcuno pensa che la scelta delladi consulenza serva a commissariare qualcosa o qualcuno, il M5S ne trarrà le conseguenze”. Affidarsi, in parte, alla consulenza diper mettere a punto ilplan è una scelta sbata? “Guardi, in linea generale l’utilizzo didi consulenza non è un’anomalia all’interno dei vari Stati. Il ...

