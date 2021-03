Dagli Usa il furgoncino elettrico per le vaccinazioni contro il coronavirus (Di martedì 9 marzo 2021) Electric Vaccine Vehicle (foto: www.vaccineev.com)L’ultimo miglio dei vaccini contro il Covid-19 potrebbe essere elettrico e viaggiare su un furgoncino accessoriato specificatamente per le inoculazioni. Il mezzo si chiama Electric Vaccine Vehicle (EVV) ed è stato sviluppato negli Stati Uniti da un’azienda specializzata in mobilità, Ayro. È completamente elettrico, è piccolo in modo da poter sfruttare spazi e parcheggi ridotti, ed è attrezzato con un congelatore a temperatura ultra bassa e un’unità di refrigerazione, testati e certificati secondo gli standard dei Centers for Disease control & Prevention, essenziali per il trasporto dei sieri che sono stati autorizzati per la prevenzione del coronavirus. Mentre anche in Italia si ragiona su come aumentare la capacità vaccinale, ... Leggi su wired (Di martedì 9 marzo 2021) Electric Vaccine Vehicle (foto: www.vaccineev.com)L’ultimo miglio dei vacciniil Covid-19 potrebbe esseree viaggiare su unaccessoriato specificatamente per le inoculazioni. Il mezzo si chiama Electric Vaccine Vehicle (EVV) ed è stato sviluppato negli Stati Uniti da un’azienda specializzata in mobilità, Ayro. È completamente, è piccolo in modo da poter sfruttare spazi e parcheggi ridotti, ed è attrezzato con un congelatore a temperatura ultra bassa e un’unità di refrigerazione, testati e certificati secondo gli standard dei Centers for Diseasel & Prevention, essenziali per il trasporto dei sieri che sono stati autorizzati per la prevenzione del. Mentre anche in Italia si ragiona su come aumentare la capacità vaccinale, ...

Advertising

LaStampa : Allarme dagli Usa: “Ictus ed encefalopatia nel 22% dei giovani ricoverati per Covid” - Bianca34874951 : RT @riktroiani: Maria Luisa Rossi Hawkins i collegamento dagli Usa: 'Si vaccina h24, 3 mln di vaccinati in pochi mesi'. #QuartaRepubblica - lucainge_tweet : Dagli Usa la conferma di come ripartono i ristoranti. Vaccinati al chiuso senza mascherina - Majden3 : RT @umanesimo: un hacker rischia 300 anni di galera (300 condanne da un anno l'una, 1 anno è il massimo previsto per l'hacking di un dispos… - agatamicia : RT @umanesimo: un hacker rischia 300 anni di galera (300 condanne da un anno l'una, 1 anno è il massimo previsto per l'hacking di un dispos… -