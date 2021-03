Da Roma a Baghdad, così Fratelli Tutti prende vita. Parla Tonelli (Fbk) (Di martedì 9 marzo 2021) Inutile affannarsi a capire il senso di un viaggio epocale come quello di papa Francesco in Iraq con una lettura “terrena”, esclusivamente politica. È l’autorità morale e spirituale del pontefice che ha permesso la buona riuscita di una missione che a molti pareva un azzardo, finanche uno sbaglio. “Se avesse dovuto soppesare uno ad uno Tutti i pericoli potenziali in una logica umana questa visita non avrebbe avuto la stessa portata profetica”, commenta con Formiche.net Debora Tonelli, ricercatrice del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler. Certo, non si può ridurre la trasvolata del papa in Medio Oriente a vuoto irenismo. È stata una visita studiata e preparata nei dettagli, con un’agenda politica chiara, gli interlocutori e le parole mai casuali. La dura condanna della barbarie e del terrorismo pronunciata tra Ur e la Piana ... Leggi su formiche (Di martedì 9 marzo 2021) Inutile affannarsi a capire il senso di un viaggio epocale come quello di papa Francesco in Iraq con una lettura “terrena”, esclusivamente politica. È l’autorità morale e spirituale del pontefice che ha permesso la buona riuscita di una missione che a molti pareva un azzardo, finanche uno sbaglio. “Se avesse dovuto soppesare uno ad unoi pericoli potenziali in una logica umana questa visita non avrebbe avuto la stessa portata profetica”, commenta con Formiche.net Debora, ricercatrice del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler. Certo, non si può ridurre la trasvolata del papa in Medio Oriente a vuoto irenismo. È stata una visita studiata e preparata nei dettagli, con un’agenda politica chiara, gli interlocutori e le parole mai casuali. La dura condanna della barbarie e del terrorismo pronunciata tra Ur e la Piana ...

