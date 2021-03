Cu’mme | la storia della canzone di Mia Martini e Roberto Murolo

Leggi su ck12

(Di martedì 9 marzo 2021)è vera poesia napoletana, scritta dae cantata immensamente da Mia. L’interpretazione e il sentimento impiegati da Mimì in questo brano rimarranno impressi nellaitaliana.il brano che ha unito Miae il maestro(Screenshot)Miaaveva una voce immensa, unica, graffiante, coinvolgente e che arrivava subito al cuore senza mezzi termini, con la collaborazione di, riuscì a mettere a segno un brano che esprime in tutto il suo splendore le sue abilità vocali. Il brano fu inciso nel 1992 proprio in occasione del compleanno di, il quale ...