Cts: proposta al governo, chiusure nei fine settimana come a Natale Riunione d'urgenza stamattina (Di martedì 9 marzo 2021) Ricordate i giorni del periodo natalizio quando alcuni erano colorati di giallo, altri arancione ed altri di rosso? Stiamo per tornarci. Il comitato tecnico scientifico, riunito d'urgenza stamattina per valutare la situazione della pandemia, propone (fra le altre cose) al governo le chiusure nei fine settimana a partire da metà mese. L'articolo Cts: proposta al governo, chiusure nei fine settimana come a Natale <small class="subtitle">Riunione d'urgenza stamattina</small> proviene da Noi Notizie..

