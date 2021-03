Crotone, mano pesante del giudice sportivo: Serse Cosmi squalificato per bestemmia, inibito il ds Ursino (Di martedì 9 marzo 2021) mano pesante del giudice sportivo della Serie A nei confronti del Crotone. Il club calabrese, infatti, è stato sanzionato duramente da Gerardo Mastrandrea dopo quanto accaduto nella sfida con il Torino. Per la precisione, è arrivata una giornata di squalifica per l’allenatore Serse Cosmi a causa di una bestemmia, mentre il direttore sportivo Beppe Ursino è stato inibito fino al 22 marzo (con ammenda di 5000 euro) per atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro negli spogliatoi all’intervallo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 marzo 2021)deldella Serie A nei confronti del. Il club calabrese, infatti, è stato sanzionato duramente da Gerardo Mastrandrea dopo quanto accaduto nella sfida con il Torino. Per la precisione, è arrivata una giornata di squalifica per l’allenatorea causa di una, mentre il direttoreBeppeè statofino al 22 marzo (con ammenda di 5000 euro) per atteggiamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro negli spogliatoi all’intervallo. SportFace.

