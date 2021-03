Cristina D’Avena, la famosa cantante di sigle di cartoni animati (Di martedì 9 marzo 2021) Cristina D’Avena è tra le cantanti di più successo al mondo. Cristina è nata il 6 luglio del 1954 e inizia la sua carriera da molto piccola, aveva appena tre anni. Sale sul palco dello Zecchino D’Oro cantando il Valzer del moscerino e sorprende i direttori e il pubblico per la sua grazie a bravura. Il primo trampolino di lancio per la sua carriera musicale. La giovane muove i primi passi nel mondo musicale dedicandosi al mondo dei bambini componendo canzoni che sono diventate sigle di cartoni e che saranno cantate da molte generazioni. La sua canzone intitolata Kiss Me Licia ha venduto più di duecentomila copie e ad oggi è ancora ascoltata e cantata da tutti. Successivamente il secondo successo è stato i Puffi con la vendita di cinquecentomila copie vendute. Un talento amato non solo dai più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 9 marzo 2021)è tra le cantanti di più successo al mondo.è nata il 6 luglio del 1954 e inizia la sua carriera da molto piccola, aveva appena tre anni. Sale sul palco dello Zecchino D’Oro cantando il Valzer del moscerino e sorprende i direttori e il pubblico per la sua grazie a bravura. Il primo trampolino di lancio per la sua carriera musicale. La giovane muove i primi passi nel mondo musicale dedicandosi al mondo dei bambini componendo canzoni che sono diventatedie che saranno cantate da molte generazioni. La sua canzone intitolata Kiss Me Licia ha venduto più di duecentomila copie e ad oggi è ancora ascoltata e cantata da tutti. Successivamente il secondo successo è stato i Puffi con la vendita di cinquecentomila copie vendute. Un talento amato non solo dai più ...

