Crisi Covid, pur di nuotare gli agonisti affittano corsie in trasferta (Di martedì 9 marzo 2021) Lodi - Nel Lodigiano le piscine sono in Crisi e l'unica che riesce a garantire il servizio a chi può comunque allenarsi, nonostante le restrizioni, è quella di Lodi. La piscina di Casale è chiusa ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 9 marzo 2021) Lodi - Nel Lodigiano le piscine sono ine l'unica che riesce a garantire il servizio a chi può comunque allenarsi, nonostante le restrizioni, è quella di Lodi. La piscina di Casale è chiusa ...

