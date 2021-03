Covid: zone rosse e lockdown nel weekend, nuove misure in arrivo. Draghi: “Piano vaccini potenziato” (Di martedì 9 marzo 2021) L’Italia si colora sempre più di rosso per tentate di arginare l’epidemia di Covid. Nel giorno di oggi, 9 marzo, in cui si ricorda un anno esatto dall’annuncio in tv del lockdown – l’ex premier Conte parlò di “Italia tutta zona protetta” – si contano ormai oltre 100mila vittime del virus. Nelle prossime ore sono attesi nuovi provvedimenti restrittivi del governo Draghi. E il presidente del Consiglio chiama tutti all’unità: “Non è il momento di dividerci. Il Piano delle vaccinazioni sarà decisamente potenziato”. Terapie intensive sopra la soglia del 30% Le varianti del virus spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30%. Chiusure e restrizioni decise dai governatori che potrebbero anticipare ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) L’Italia si colora sempre più di rosso per tentate di arginare l’epidemia di. Nel giorno di oggi, 9 marzo, in cui si ricorda un anno esatto dall’annuncio in tv del– l’ex premier Conte parlò di “Italia tutta zona protetta” – si contano ormai oltre 100mila vittime del virus. Nelle prossime ore sono attesi nuovi provvedimenti restrittivi del governo. E il presidente del Consiglio chiama tutti all’unità: “Non è il momento di dividerci. Ildelle vaccinazioni sarà decisamente”. Terapie intensive sopra la soglia del 30% Le varianti del virus spingono verso l’alto la curva dei contagi e riportano in sofferenza gli ospedali, con le terapie intensive di 11 regioni già sopra la soglia critica del 30%. Chiusure e restrizioni decise dai governatori che potrebbero anticipare ...

