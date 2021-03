Covid: virologo Pregliasco, 'possibile picco a fine marzo, rischio 40mila casi al giorno' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In aumento i "ricoveri e terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare a un possibile picco alla fine di marzo. I modelli per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche a 40mila al giorno". E' l'allarme lanciato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli Studi di Milano, ospite a 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In aumento i "ricoveri e terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare a unalladi. I modelli per i contagi ci dicono che rischiamo di arrivare anche aal". E' l'allarme lanciato da Fabriziodell'università degli Studi di Milano, ospite a 'Unda pecora' su Radio1 Rai.

