Covid, un anno dopo come è cambiato il calcio: senza tifosi, con le voci dei giocatori nel silenzio, senza la liturgia laica della domenica

Le ultime immagini sono piuttosto sfocate. Nella prima c'è il ds del Parma Daniele Faggiano che parla fitto al cellulare. Passeggia sull'erba verde del Tardini, con la mano libera che si muove di continuo e un'espressione incredula stampata sulla faccia. La voce che esce dal microfono del telefono gli ha appena comunicato che, alla fine, la partita contro la Spal si giocherà. Anche se in un primo momento si era pensato a una sospensione del match. Anche se le squadre sono rientrate negli spogliatoi già da 75 minuti, con la telecamera di Dazn che continua a inquadrare un pallone immobile. Nell'ultimo fotogramma si vede Paulo Dybala che corre con le braccia aperte verso la linea del fallo laterale sinistro. Si è appena esibito in balletto nel cuore dell'area di rigore dell'Inter, una danza leggera e letale che si è conclusa con un tocco di esterno sinistro buono per spedire alle spalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid anno Vaccini ad Avellino, medico di famiglia positivo al Covid dopo le due dosi ... evidenzia : 'Anche uno dei nostri medici, che sono in prima linea da oltre un anno senza aver mai ... una comunicazione che non avrei mai voluto dare: la morte per Covid di un nostro cittadino, un ...

Mobilità, l'auto si conferma il veicolo preferito per gli spostamenti quotidiani ... con l'intento di capire come la pandemia da Covid - 19 abbia pian piano cambiato , e in alcuni ... Non dobbiamo dimenticare che da un anno a questa parte la pandemia da coronavirus sta avendo evidenti ...

Un anno di Covid-19: evoluzione normativa e involuzione sociale Altalex Mede, il paese che ha già vaccinato contro il Covid tutti gli «over 50» Si tratta di una delle quattro località poste in «fascia rossa» dalla Regione Lombardia. Oltre tremila le persone (tra i 50 e i 65 anni di età) che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca ...

Bruciati 45 mld dalle imprese. Istat: da febbraio segnali positivi dal mercato del lavoro Confesercenti ha stimato che, anche considerando i ristori, negli ultimi 12 mesi i lavoratori indipendenti, imprenditori, ma anche professionisti e partite Iva hanno bruciato 125 milioni di euro di re ...

