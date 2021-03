Covid, Tunisia: in arrivo 30mila dosi di vaccino Sputnik V (Di martedì 9 marzo 2021) La Tunisia riceverà 30mila dosi del vaccino russo anti Covid Sputnik V: lo ha annunciato la presidenza della Repubblica in un comunicato, precisando che con il primo lotto si potranno vaccinare 15mila ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Lariceveràdelrusso antiV: lo ha annunciato la presidenza della Repubblica in un comunicato, precisando che con il primo lotto si potranno vaccinare 15mila ...

Advertising

RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Covid, Tunisia: in arrivo 30mila dosi di vaccino Sputnik V #tunisia - MediasetTgcom24 : Covid, Tunisia: in arrivo 30mila dosi di vaccino Sputnik V #tunisia - AngelaBoffa69_ : RT @ChiodiDonatella: IL #COVID19 NON FERMA L'#IMMIGRAZIONECLANDESTINA Dati allarmanti dai #servizisegreti. Sbarchi nel #Mediterraneo. Da #… - chiappisi : La Tunisia allenta le misure anti Covid e riapre le proprie frontiere #Tunisia #COVID19 #vaccini #Turismo… - ANSA_med : Covid: abolita quarantena in hotel per entrare in Tunisia. Alleggerito coprifuoco, abolito divieto spostamento tra… -