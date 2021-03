Covid, Tar Calabria: riaprono tutte le scuole | Oggi vertice Cts: si analizzano nuove restrizioni da proporre al governo (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tar della Calabria sospende l'ordinanza di chiusura delle scuole accogliendo il ricorso di alcuni genitori: da mercoledì si torna quindi in classe. Oggi, su richiesta del governo, si riunisce il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tar dellasospende l'ordinanza di chiusura delleaccogliendo il ricorso di alcuni genitori: da mercoledì si torna quindi in classe., su richiesta del, si riunisce il ...

Advertising

TgLa7 : #Covid: Tar Calabria, da domani scuole riaperte. Giudici accolgono ricorso, sospesa efficacia ordinanza Spirli' - borghi_claudio : Comunque è assurdo che si debba perdere tempo in tribunali per affermare il diritto all'ovvio. Covid-19, Comitato… - wileaffarista : Voglio chiedere asilo a @AmbCina perché sono stanca di vivere in un paese e continente di mentecatti. L'idiozia con… - ilgattoromy1 : RT @BlackOutTotale: Vi ricordate?? #Covid, #Salvini:'I nostri sindaci al lavoro per il ricorso al Tar, contro i #DPCM di #Conte' Come si st… - SetDamper : RT @BlackOutTotale: Vi ricordate?? #Covid, #Salvini:'I nostri sindaci al lavoro per il ricorso al Tar, contro i #DPCM di #Conte' Come si st… -