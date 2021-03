Covid: Tajani, 'stretta se inevitabile ma scostamento di 35 miliardi' (2) (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - "Gli scienziati -ha ricordato Tajani- dicono che servirà una nuova, ulteriore stretta. Se è inevitabile è ovvio che dovrà essere attuata dal governo. Contemporaneamente ritengo che il governo debba aiutare in maniera sostanziosa tutti coloro che subiranno un danno economico. Ecco perchè abbiamo parlato di un possibile scostamento di bilancio di una ventina di miliardi andando a recuperare anche quella quindicina di miliardi che non sono stati utilizzati dai precedenti interventi del governo, per arrivare più o meno a 35 miliardi per finanziare in maniera veramente concreta tutte le imprese e tutte le famiglie che subiranno danni inevitabili". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - "Gli scienziati -ha ricordato- dicono che servirà una nuova, ulteriore. Se èè ovvio che dovrà essere attuata dal governo. Contemporaneamente ritengo che il governo debba aiutare in maniera sostanziosa tutti coloro che subiranno un danno economico. Ecco perchè abbiamo parlato di un possibiledi bilancio di una ventina diandando a recuperare anche quella quindicina diche non sono stati utilizzati dai precedenti interventi del governo, per arrivare più o meno a 35per finanziare in maniera veramente concreta tutte le imprese e tutte le famiglie che subiranno danni inevitabili".

