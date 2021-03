Covid, superati 100mila morti. Lelio, Vincenzo, Giuseppe: le storie di chi non c'è più (Di martedì 9 marzo 2021) Oltre centomila. Sono le vittime di coronavirus in Italia. Nomi e cognomi, volti, e storie di persone che hanno perso la vita durante la pandemia. A fare le spese della pandemia con la propria vita sono stati soprattutto anziani (l'età media dei pazienti deceduti e positivi è 81 anni) e persone con patologie pregresse: solo il 3,1% delle vittime non ne aveva (LE GRAFICHE). Il virus non ha colpito in modo omogeneo sul territorio nazionale: ha avuto intensità e letalità diverse in Italia. A pagare il tributo più alto la Lombardia, dove è morto il 31,2% delle vittime. Segue a lunga distanza l'Emilia Romagna, con il 10,9%. Va ricordato che 100mila sono i decessi conteggiati nei bollettini e nel sistema di sorveglianza dell'Iss. Ma altre migliaia di morti sono con ogni evidenza da attribuire al Covid. L'Istat ha calcolato ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) Oltre centomila. Sono le vittime di coronavirus in Italia. Nomi e cognomi, volti, edi persone che hanno perso la vita durante la pandemia. A fare le spese della pandemia con la propria vita sono stati soprattutto anziani (l'età media dei pazienti deceduti e positivi è 81 anni) e persone con patologie pregresse: solo il 3,1% delle vittime non ne aveva (LE GRAFICHE). Il virus non ha colpito in modo omogeneo sul territorio nazionale: ha avuto intensità e letalità diverse in Italia. A pagare il tributo più alto la Lombardia, dove è morto il 31,2% delle vittime. Segue a lunga distanza l'Emilia Romagna, con il 10,9%. Va ricordato chesono i decessi conteggiati nei bollettini e nel sistema di sorveglianza dell'Iss. Ma altre migliaia disono con ogni evidenza da attribuire al. L'Istat ha calcolato ...

Advertising

fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - chedisagio : Superati I centomila morti per Covid. Con oggi, siamo a 100.103 vittime. In un anno è sparito un capoluogo di p… - Agenzia_Italia : Superati 100 mila morti di Covid, Italia tra peggiori al mondo - triandafil : RT @claudio_2022: Superati 100 mila morti di Covid, Italia tra peggiori al mondo. Però ha debellato tante altre malattie. Non ci sono più… - alcinx : RT @ilmessaggeroit: Covid, superati i 100.000 morti: dalla poliziotta all'impiegato, ecco chi ha perso la vita. Tra i più colpiti i sanitar… -