Covid Sicilia oggi, 595 contagi e 18 morti: bollettino (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 595 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. Da ieri sono stati processati 22.842 tamponi. Dall'inizio della pandemia ci sono state 4.272 vittime, mentre i guariti sono stati 1.774. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 665, mentre si trovano in terapia intensiva 112 pazienti. Su base provinciale ecco la distribuzione dei nuovi casi: 295 a Palermo, 106 a Catania, 44 a Messina, 30 a Ragusa, 14 a Trapani, 44 a Siracusa, 25 a Caltanissetta, 36 ad Agrigento e uno a Enna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

