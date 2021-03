Covid Sardegna, 146 nuovi contagi e 3 morti: bollettino (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 146 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 3 morti. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.472 con un tasso di positività del 4%. Sono 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.511, 266 i guariti in più. Dei 41.959 casi positivi complessivamente accertati, 10.190 (+102) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.686 (+7) nel Sud Sardegna, 3.506 (+5) a Oristano, 8.270 (+18) a Nuoro, 13.307 (+14) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 146 ida coronavirus insecondo ildi oggi, martedì 9 marzo. Registrati inoltre altri 3. I tamponi in più eseguiti sono stati 3.472 con un tasso di positività del 4%. Sono 185 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale (-5), mentre restano 24 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.511, 266 i guariti in più. Dei 41.959 casi positivi complessivamente accertati, 10.190 (+102) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.686 (+7) nel Sud, 3.506 (+5) a Oristano, 8.270 (+18) a Nuoro, 13.307 (+14) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

SkyTG24 : 'A me sembra che tutta Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a passi lunghi verso la zona rossa”. Lo ha d… - vivere_sardegna : Covid, risalgono i contagi in Sardegna: 146 nuovi casi e tre morti, tasso di positività del 4% - serenel14278447 : RT @Adnkronos: ?? #Covid #Sardegna, 146 nuovi contagi e 3 morti: bollettino - infoitinterno : Covid-19: 146 nuovi casi e tre decessi in Sardegna | Cagliari - infoitinterno : Covid Sardegna, 146 nuovi contagi e 3 morti: bollettino -