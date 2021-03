Covid, Salvini “un lockdown nazionale sarebbe punitivo” (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho i dati scientifici per esprimermi, sono favorevole a intervenire dove la situazione è maggiormente a rischio, ma a un lockdown nazionale che coinvolga la Sardegna o altre province dove non c’è nessuna pressione ospedaliera no, occorre intervenire tempestivamente in maniera chirurgica dove c’è urgenza. Non si può intervenire uniformemente, mi sembrerebbe punitivo chiudere tutto e tutti”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta Facebook. “C’è una situazione sanitaria in alcune zone a rischio e li occorre intervenire, ad esempio la situazione di Brescia e Bologna meritano attenzione, ma dare dei segnali di speranza come ha fatto ieri Draghi è fondamentale. Lo stesso Franceschini – ha aggiunto – ricordava come teatri e cinema a suo modo di vedere dovrebbero ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non ho i dati scientifici per esprimermi, sono favorevole a intervenire dove la situazione è maggiormente a rischio, ma a unche coinvolga la Sardegna o altre province dove non c’è nessuna pressione ospedaliera no, occorre intervenire tempestivamente in maniera chirurgica dove c’è urgenza. Non si può intervenire uniformemente, mi sembrerebbechiudere tutto e tutti”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel corso di una diretta Facebook. “C’è una situazione sanitaria in alcune zone a rischio e li occorre intervenire, ad esempio la situazione di Brescia e Bologna meritano attenzione, ma dare dei segnali di speranza come ha fatto ieri Draghi è fondamentale. Lo stesso Franceschini – ha aggiunto – ricordava come teatri e cinema a suo modo di vedere dovrebbero ...

