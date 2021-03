Covid: Regione Lombardia, somministrate 76,4% dosi disponibili vaccino (Di martedì 9 marzo 2021) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - In Lombardia sono state somministrate un totale di 802.516 dosi di vaccino anti-Covid sulle 1.077.630 ricevute, pari al 76,4% del totale. Inoltre, secondo quanto emerge dall'ultimo report sulle vaccinazioni Covid-19 di Regione Lombardia, sono 545.661 le persone che hanno ricevuto almeno una dose e 278.011 hanno ricevuto due dosi. La media regionale della percentuale di popolazione con più di 80 anni vaccinata si attesta al 19%, fra il minimo di Monza e Brianza, sotto il 15%, e il massimo di Cremona, oltre il 30%. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Insono stateun totale di 802.516dianti-sulle 1.077.630 ricevute, pari al 76,4% del totale. Inoltre, secondo quanto emerge dall'ultimo report sulle vaccinazioni-19 di, sono 545.661 le persone che hanno ricevuto almeno una dose e 278.011 hanno ricevuto due. La media regionale della percentuale di popolazione con più di 80 anni vaccinata si attesta al 19%, fra il minimo di Monza e Brianza, sotto il 15%, e il massimo di Cremona, oltre il 30%.

