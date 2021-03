Covid, record di morti in un giorno per il Brasile: 1.972 decessi nelle ultime 24 ore (Di martedì 9 marzo 2021) Il Brasile ha registrato 1.972 morti di Covid-19 e 70.764 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass), sottolineando che si tratta del numero più alto di vittime in un giorno dall’inizio della pandemia. In totale le vittime brasiliane del Covid sono 268.370, a fronte di 11.122.429 casi accertati. Il Brasile sta vivendo il periodo peggiore della pandemia, con livelli elevati di contagio e morti in tutte le regioni. Solo nel mese di febbraio 2021 sono stati registrati nel Paese 30.484 morti legati al coronavirus: è il secondo peggior dato mensile dopo quello di luglio 2020, considerato picco della prima ondata pandemica nel Paese. In Francia nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Ilha registrato 1.972di-19 e 70.764 nuovi contagi24 ore. Lo rivela in Consiglio delle segreterie di salute (Conass), sottolineando che si tratta del numero più alto di vittime in undall’inizio della pandemia. In totale le vittime brasiliane delsono 268.370, a fronte di 11.122.429 casi accertati. Ilsta vivendo il periodo peggiore della pandemia, con livelli elevati di contagio ein tutte le regioni. Solo nel mese di febbraio 2021 sono stati registrati nel Paese 30.484legati al coronavirus: è il secondo peggior dato mensile dopo quello di luglio 2020, considerato picco della prima ondata pandemica nel Paese. In Francia...

