Covid | Pregliasco avverte | “Picco contagi a fine marzo Rischiamo anche 40 mila casi al giorno”

Il virologo: "Picco a fine marzo"Italia, il picco dei contagi dovrebbe arrivare a fine marzo con "40mila casi al giorno". Fabrizio, virologo dell'università di Milano, ospite a 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai, ...E' atteso per la seconda metà di marzo il picco di contagi di quella che, a tutti gli effetti, appare la terza ondata. Ne è certo, dati alla mano , Fabrizio, virologo Unimi e direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. "Siamo alla terza ondata, o almeno ad un rigurgito della ...Superata ieri la drammatica soglia dei 100mila morti per la pandemia di coronavirus, in Italia si registrano altre 376 vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute, s ...Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - In aumento i "ricoveri e terapie intensive sempre più piene, il che fa pensare a un possibile picco alla fine di marzo. I modelli per i contagi ci dicono che rischia ...