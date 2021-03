Covid, nuove misure in arrivo: dai lockdown nel weekend all’inasprimento delle zone rosse (Di martedì 9 marzo 2021) lockdown nel weekend, inasprimento delle restrizioni delle zone rosse, che scatteranno in automatico oltre la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono queste le richieste del Cts (Comitato tecnico scientifico) formulate nel corso della riunione di questa mattina su impulso del governo. La diffusone delle nuove varianti del Covid preoccupa l’Italia, per questo l’esecutivo Draghi ha chiesto al Cts di rimodulare le misure restrittive per arginare il più possibile le nuove forme del virus. A distanza di pochi giorni dal Dpcm entrato in vigore lo scorso 6 marzo, arriva un’ulteriore stretta proprio il giorno dopo in cui in Italia si sono registrate 100.000 vittime del Covid. “Ci ... Leggi su italiasera (Di martedì 9 marzo 2021)nel, inasprimentorestrizioni, che scatteranno in automatico oltre la soglia dei 250 casi ogni 100mila abitanti. Sono queste le richieste del Cts (Comitato tecnico scientifico) formulate nel corso della riunione di questa mattina su impulso del governo. La diffusonevarianti delpreoccupa l’Italia, per questo l’esecutivo Draghi ha chiesto al Cts di rimodulare lerestrittive per arginare il più possibile leforme del virus. A distanza di pochi giorni dal Dpcm entrato in vigore lo scorso 6 marzo, arriva un’ulteriore stretta proprio il giorno dopo in cui in Italia si sono registrate 100.000 vittime del. “Ci ...

