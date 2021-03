Covid, news di oggi. J&J non assicura 55 mln di dosi all'Ue. Atteso bollettino. DIRETTA (Di martedì 9 marzo 2021) La casa farmaceutica fa sapere di avere problemi di approvvigionamento e di non essere certa di poter garantire la fornitura prevista per il secondo trimestre. Le indicazioni del Cts su nuove misure per rallentare i contagi: rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e chiusure nei fine settimana. Attesa per il bollettino del ministero della Salute Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) La casa farmaceutica fa sapere di avere problemi di approvvigionamento e di non essere certa di poter garantire la fornitura prevista per il secondo trimestre. Le indicazioni del Cts su nuove misure per rallentare i contagi: rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e chiusure nei fine settimana. Attesa per ildel ministero della Salute

