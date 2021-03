Covid, news di oggi. Bollettino: 19.749 nuovi casi e 376 morti nelle ultime 24 ore. LIVE (Di martedì 9 marzo 2021) Crescono le terapie intensive (+56) e i ricoveri (+562), il tasso di positività al 5,7%. La casa farmaceutica Johnson & Johnson fa sapere di avere problemi di approvvigionamento e di non essere certa di poter garantire la fornitura prevista per il secondo trimestre. Le indicazioni del Cts su nuove misure per rallentare i contagi: rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e chiusure ne Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 marzo 2021) Crescono le terapie intensive (+56) e i ricoveri (+562), il tasso di positività al 5,7%. La casa farmaceutica Johnson & Johnson fa sapere di avere problemi di approvvigionamento e di non essere certa di poter garantire la fornitura prevista per il secondo trimestre. Le indicazioni del Cts su nuove misure per rallentare i contagi: rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e chiusure ne

