Covid, Mattarella si vaccina allo Spallanzani: in fila come tutti ha atteso il suo turno (Di martedì 9 marzo 2021) “Il Presidente #Mattarella essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #vaccinazione #antiCovid nell’Istituto Spallanzani”. Con un laconico comunicato di due righe, in perfetta sobrietà quirinalizia, sull’account Twitter della presidenza della Repubblica è apparsa conferma della notizia che dalla serata dell’8 marzo stava circolando come indiscrezione. Ha atteso il suo turno come tutti Il capo dello Stato, dunque, nel pieno rispetto del suo turno al pari di ogni altro cittadino, ha ricevuto una prima dose di vaccino anti Covid. Sergio Mattarella è nato il 23 luglio 1941, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 9 marzo 2021) “Il Presidente #essendo in corso a Roma la campagna dizione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla #zione #antinell’Istituto”. Con un laconico comunicato di due righe, in perfetta sobrietà quirinalizia, sull’account Twitter della presidenza della Repubblica è apparsa conferma della notizia che dalla serata dell’8 marzo stava circolandoindiscrezione. Hail suoIl capo dello Stato, dunque, nel pieno rispetto del suoal pari di ogni altro cittadino, ha ricevuto una prima dose di vaccino anti. Sergioè nato il 23 luglio 1941, ...

Advertising

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - HuffPostItalia : Covid, Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - MarzottiFabio : 'Mattarella in coda per il vaccino...' Grande persona il nostro Presidente. De Luca impara un po' di etica.… - sabrinacarris : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… -