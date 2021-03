Covid | Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

(Di martedì 9 marzo 2021) Il Presidente della Repubblica Sergiostamani all’Ospedaleper la somministrazione del vaccino anti-19 Il Presidente della Repubblica, Sergio, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccinazione antinell’Istituto. Il capo dello Stato… L'articolo Corriere Nazionale.

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - HuffPostItalia : Covid, Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - nipotinadiPutin : RT @MatteoRichetti: Il Presidente #Mattarella si è appena vaccinato contro il #Covid. L’ha fatto, come aveva annunciato, dopo le categorie… - valerk_ : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… -

Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato questa mattina all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per sottoporsi alla vaccinazione anti -. Al capo dello Stato è stato somministrato il vaccino Moderna, come ...Nuovo lockdown nazionale, chiusure, coprifuoco: cosa dicono i virologi Sergiovaccinato allo SpallanzaniRoma, 9 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid, Moderna, ...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina alla vaccin ...