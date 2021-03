Covid | Mattarella si è vaccinato allo Spallanzani

(Di martedì 9 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergiosi è sottoposto stamani all’Istituto, a Roma, alla vaccinazione anti-. Secondo quanto si apprende, al capo dello Stato, che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio, è stata inoculata una dose di Moderna, come per tutti gli altri della sua età.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Il capo dello Stato è arrivato all'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma per sottoporsi alla vaccinazione anti -. Ad accogliere il Presidente, il direttore sanitario dello ...12.21, vaccinato presidenteIl presidenteè stato vaccinato contro il- 19 all'Istituto Spallanzani di Roma. Ottant'anni il prossimo luglio, il capo dello Stato ha ricevuto ...Anche il Presidente Sergio Mattarella, essendo in corso a Roma la campagna di vaccinazione per coloro che sono nati negli anni 1941 e precedenti, si è sottoposto questa mattina ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è vaccinato questa mattina all'ospedale Spallanzani di Roma contro il Coronavirus ...