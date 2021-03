Covid: Mattarella lascia Spallanzani dopo vaccinazione (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato l'ospedale Lazzaro Spallanzani, dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid. Mattarella era giunto pochi minuti prima delle 12, l'ora prevista per la vaccinazione come da prenotazione secondo la procedura seguita dal Capo dello Stato, così come aveva annunciato nel messaggio di fine anno. "Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza". Mattarella ha quindi seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio, visto che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio. "La scienza -aveva sempre affermato rivolgendosi agli italiani il 31 dicembre scorso- ci offre l'arma più forte, prevalendo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato l'ospedale Lazzarola somministrazione del vaccino anti-era giunto pochi minuti prima delle 12, l'ora prevista per lacome da prenotazione secondo la procedura seguita dal Capo dello Stato, così come aveva annunciato nel messaggio di fine anno. "Io mi vaccinerò appena possibile,le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza".ha quindi seguito la tempistica prevista dalla Regione Lazio, visto che compirà 80 anni il prossimo 23 luglio. "La scienza -aveva sempre affermato rivolgendosi agli italiani il 31 dicembre scorso- ci offre l'arma più forte, prevalendo ...

Advertising

Quirinale : #8marzo, #Mattarella: La diffusione del Covid-19, come sempre accade nei periodi difficili, ha colpito maggiormente… - HuffPostItalia : Covid, Mattarella domani si vaccinerà allo Spallanzani - Adnkronos : #COVID19, #Mattarella si vaccina domani allo #Spallanzani - susydigennaro : RT @napolimagazine: COVID - Mattarella allo Spallanzani di Roma per vaccinarsi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COVID - Mattarella allo Spallanzani di Roma per vaccinarsi -