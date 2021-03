Covid, lo Sputnik V sarà prodotto in Italia: è il primo Paese in Europa | L'Ue: 'Il vaccino russo resta fuori dalla nostra strategia' (Di martedì 9 marzo 2021) Il vaccino russo Sputnik V sarà prodotto anche in Italia. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato il primo accordo in Europa tra il fondo governativo russo e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 marzo 2021) Ilanche in. Lo annuncia la Camera di Commercio Italo - Russa, spiegando che è stato 'firmato ilaccordo intra il fondo governativoe ...

