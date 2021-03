Covid Liguria | oggi 248 contagi e 9 decessi | dati 9 marzo

(Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 248 i nuovidi Coronavirus insecondo il bollettino di, 9. Si registrano altri 9 morti nella regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.620 tamponi molecolari e 2.600 antigenici rapidi. In tutto sono 583 i pazienti ospedalizzati nelle strutture della, 6 in più di ieri, dei quali 62 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva. Adin isolamento domiciliare si trovano 5.347 persone.

Nei reparti ordinari sono ricoverate invece 22.393 persone, 562 in più rispetto al bollettino ... 157.337 (35.805) (1.286) Friuli Venezia Giulia: 81.762 (12.210) (598): 80.863 (5.930) (...I nuovi positivi Regione per Regione Lombardia: 4.084 Veneto: +1.608 Piemonte: +2.018 Campania: +2.709 Emilia Romagna: +2.429 Lazio: +1.431 Toscana: +1.001 Sicilia: +595 Puglia: +1.286: +248