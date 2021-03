Covid, l’ex ministro Boccia: “Nessun Paese come l’Italia distribuisce 11 milioni di mascherine al giorno alle scuole, un’intuizione di Arcuri” (Di martedì 9 marzo 2021) ''Dall'11 marzo abbiamo portato 1.500 medici e infermieri volontari dal Sud al Nord. Ricordo Bergamo, spettrale. Solo ambulanze attorno all'ospedale. Ministri di altri Paesi ci prendevano per untori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) ''Dall'11 marzo abbiamo portato 1.500 medici e infermieri volontari dal Sud al Nord. Ricordo Bergamo, spettrale. Solo ambulanze attorno all'ospedale. Ministri di altri Paesi ci prendevano per untori". L'articolo .

Advertising

ilriformista : L’ex Presidente Conte è stato reticente sui morti per covid-19. È venuto meno al dovere di fornire risposte sulla n… - MariucciaSacc1 : Uno dei sintomi del covid è non avere gusto. Ora, guardando le foto dei miei ex ho il dubbio che io il covid l'ho sempre avuto. - Notiziedi_it : Covid, l’ex ministro Boccia attacca: “Il piano Gelmini? Pura illusione” - comedian72 : RT @GabrieleCarrer: ++ Giorgetti nomina Tria consulente economico sui vaccini ++ Ieri l'ex ministro su @formichenews: rafforzare 'metodo p… - messveneto : Addio all'ex usciere dell’ospedale: era positivo al Covid. La moglie: 'Stava male, non l'hanno soccorso': Era stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ex sanitï¿ Verbania Notizie