Covid | le news di oggi In corso riunione del Cts | si valutano ulteriori restrizioni LIVE

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - messveneto : Partecipano a una festa nonostante il Covid: fra gli otto multati c'è anche l'allenatore dell'Udinese, Gotti - repubblica : Scrivete di Munda, il medico di Nembro: È diventato famoso ovunque perché visita i suoi pazienti a casa e perché no… - iside50 : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: UN ANNO DAL #LOCKDOWN UN PAESE IN GINOCCHIO #CENTOMILA MORTI #ITALIA MAGLIA NERA. 'QUALCUNO DEVE PAGARE'. #… - MarxKarletto : Covid, il Cts studia misure più dure: rischio zona rossa estesa e un nuovo Dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

... '' Abbiamo investito parecchi milioni, anche se non è stato facile in una stagione segnata dalcome questa . Il nostro progetto resta ambizioso: vogliamo salire in Serie B. Bari è rimasta ...Commenta per primo Dentro il frastuono delmi sono perso qualcosa: io mi voglio vaccinare, ma non capisco perché debba dirmi lo stato quale vaccino devo farmi somministrare? Perché non posso comprarlo in farmacia? Ci sono quindici ...Milano, 9 mar. (Adnkronos) - "Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come ‘terza ondata'. I dati ospedalieri sono in netta crescita e purtroppo le ...Lutto nell'Arma dei carabinieri: è morto oggi Arturo D'Amico, maresciallo e comandante della stazione di Campomarino (Campobasso). Aveva 54 anni, si era ammalato di Covid e si ...