Covid, le indicazioni del Cts al governo: lockdown nei weekend come a Natale e rafforzare le misure in zona gialla (Di martedì 9 marzo 2021) Il parere degli esperti per valutare nuove misure di contenimento alla luce dell'aumento dei contagi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 marzo 2021) Il parere degli esperti per valutare nuovedi contenimento alla luce dell'aumento dei contagi

Ultime Notizie dalla rete : Covid indicazioni ISTAT: Possibile evoluzione positiva attività economica in prossimi mesi ...dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana nella quale si legge anche che " le indicazioni ... superando i livelli pre - Covid. A febbraio, il PMI globale sui nuovi ordinativ i all'export, è ...

Covid, le news di oggi. Cts: "Weekend come Natale, rafforzare misure zona gialla". LIVE Rafforzare le misure per le zone gialle con l'obiettivo di ridurre i contatti tra le persone, zone rosse locali con misure più stringenti e chiusure nei fine settimana. Sono alcune delle indicazioni che, secondo quanto si apprende, gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno dato al governo alla luce dell'aumento dei contagi. Gli esperti avrebbero anche segnalato la necessità ...

Covid, Cts: Weekend come Natale, rafforzare misure zona gialla Agenzia ANSA Covid, verso la stretta: dal CTS ipotesi zona rossa nei weekend come a Natale ROMA – Rafforzare le misure per le zone gialle, con l’obiettivo di ridurre i contatti tra le persone; zone rosse locali con misure più stringenti e severe, sul modello Codogno, chiusure nei fine setti ...

In un anno raccolti 4,5 milioni da Fedez-Ferragni E’ passato un anno dal lancio di raccolta fondi da parte di Chiara Ferragni e Fedez su GoFundMe per rafforzare la terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano durante l’emergenza sanitaria C ...

