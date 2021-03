Covid Lazio | ordine medici Roma | “Nessun rifiuto tra vaccinatori | mancano vaccini”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 9 marzo 2021) “Idi famiglia, come la stragrande maggioranza deiiscritti all’di, non hannoa ‘resistenza’ a somministrare i” anti-. “Sono pronti. Ma servono ie la necessaria organizzazione. Non si può buttare la croce sui professionisti se non si procede spediti a causa delle carenze di dosi: servono i sieri e la possibilità di sedersi attorno a un tavolo per organizzare nel migliore dei modi”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Antonio Magi, presidente dell’deidi, dopo le polemiche dei giorni scorsi dovute alla partenza lenta delle inocuni negli ambulatori dei dottori di famiglia. “Su circa 4miladi ...