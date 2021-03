COVID Lazio – Il bollettino di oggi 9 marzo: crescono i positivi e i decessi (Di martedì 9 marzo 2021) I dati degli ultimi giorni sembravano potessero rasserenare il Lazio per quanto riguardasse la diffusione del COVID-19, ma i numeri diffusi oggi dalla regione lasciano qualche perplessità. Come è stato scritto nel bollettino ufficiale, a fronte dei circa 40.000 test (14.000 tamponi e 26.000 antigenici) sono stati registrati 1.431 casi positivi (+256 rispetto a ieri) e 28 decessi (+6), ma allo stesso tempo sono cresciuti anche i pazienti guariti: sono infatti +753 rispetto le ultime 24 ore. D’Amato, l’Assessore alla Sanità, ha dichiarato a tal proposito: “Aumentano i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città ... Leggi su romanotizie24 (Di martedì 9 marzo 2021) I dati degli ultimi giorni sembravano potessero rasserenare ilper quanto riguardasse la diffusione del-19, ma i numeri diffusidalla regione lasciano qualche perplessità. Come è stato scritto nelufficiale, a fronte dei circa 40.000 test (14.000 tamponi e 26.000 antigenici) sono stati registrati 1.431 casi(+256 rispetto a ieri) e 28(+6), ma allo stesso tempo sono cresciuti anche i pazienti guariti: sono infatti +753 rispetto le ultime 24 ore. D’Amato, l’Assessore alla Sanità, ha dichiarato a tal proposito: “Aumentano i casi, i, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I casi a Roma città ...

RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 ?? Il calendario per accedere alla prenotazione della somministrazione per i cittadini resid… - SkyTG24 : Covid Lazio, D’Amato: “Avanti su vaccino Sputnik anche senza l’Europa” - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - EagleMassimo : @RichbonesE @pvergari @Quirinale Basta il codice fiscale. Non occorre essere inseriti in nessuna lista. Qui. Dovevi… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 1431 casi, più decessi, ricoveri e contagi. A Roma sotto quota 700, rapporto con test al 10% #ANSA -