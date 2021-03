Covid Lazio, 1.431 nuovi casi (688 a Roma) e 28 vittime. 'Preoccupazione per forniture vaccini' (Di martedì 9 marzo 2021) Ecco il nuovo del . Su oltre 14 mila tamponi nel Lazio (+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431 casi positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021) Ecco il nuovo del . Su oltre 14 mila tamponi nel(+2.672) e oltre 26 mila antigenici per un totale oltre di 40 mila test, si registrano 1.431positivi (+256), 28 i decessi (+6) e +753 i ...

RegioneLazio : #Vaccini anti #Covid19 ?? Il calendario per accedere alla prenotazione della somministrazione per i cittadini resid… - SkyTG24 : Covid Lazio, D’Amato: “Avanti su vaccino Sputnik anche senza l’Europa” - Adnkronos : A quanto apprende l'Adnkronos, il siero russo potrebbe essere prodotto e distribuito nel Lazio entro qualche settim… - EagleMassimo : @RichbonesE @pvergari @Quirinale Basta il codice fiscale. Non occorre essere inseriti in nessuna lista. Qui. Dovevi… - AnsaRomaLazio : Covid: Lazio, 1431 casi, più decessi, ricoveri e contagi. A Roma sotto quota 700, rapporto con test al 10% #ANSA -