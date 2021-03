COVID, la mappa dei contagi in Irpinia: il bollettino dell’Asl di Avellino (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 996 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 130 persone: – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 13, residenti nel comune di Avella; – 10, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 4, residenti nel comune di Bonito; – 12, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Candida; – 1, residente nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Guardia Lombardi; – 7, residenti nel comune ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 996 tamponi effettuati sono risultate positive al130 persone: – 2, residente nel comune di Ariano Irpino; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 13, residenti nel comune di Avella; – 10, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Baiano; – 4, residenti nel comune di Bonito; – 12, residenti nel comune di Calitri; – 1, residente nel comune di Candida; – 1, residente nel comune di Caposele; – 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Forino; – 2, residenti nel comune di Grottaminarda; – 1, residente nel comune di Grottolella; – 1, residente nel comune di Guardia Lombardi; – 7, residenti nel comune ...

