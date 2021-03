Covid, la Cina lancia il passaporto vaccinale per i suoi cittadini (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – La Cina ha lanciato il primo “passaporto vacCinale“, un documento digitale – ma che può essere stampato e divenire cartaceo – che certifica lo stato di salute del soggetto con i risultati dei test svolti – acidi nucleici, anticorpi sierici, somministrazione del vaccino e altre informazioni pertinenti – a cui si può accedere attraverso la piattaforma social WeChat. Lo scopo del certificato, ha spiegato un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, è quello di “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi oltre frontiera”. Al momento è disponibile solo per i cittadini cinesi e non è obbligatorio. Il programma cinese, ha spiegato l’agenzia di Stato cinese Xinhua, si compone di un codice QR crittografato che permette a tutti i Paesi di ottenere informazioni ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – Lahato il primo “vacle“, un documento digitale – ma che può essere stampato e divenire cartaceo – che certifica lo stato di salute del soggetto con i risultati dei test svolti – acidi nucleici, anticorpi sierici, somministrazione del vaccino e altre informazioni pertinenti – a cui si può accedere attraverso la piattaforma social WeChat. Lo scopo del certificato, ha spiegato un portavoce del Ministero degli Esteri di Pechino, è quello di “aiutare a promuovere la ripresa economica mondiale e facilitare i viaggi oltre frontiera”. Al momento è disponibile solo per icinesi e non è obbligatorio. Il programma cinese, ha spiegato l’agenzia di Stato cinese Xinhua, si compone di un codice QR crittografato che permette a tutti i Paesi di ottenere informazioni ...

Advertising

LegaSalvini : ++ IL TEMPO: 'COVID, SALVINI LANCIA UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE COLPE DELLA CINA' ++ - MediasetTgcom24 : Vaccini: 'Lo Sputnik V sarà prodotto in Italia, primo Paese in Ue' #covid - Agenzia_Ansa : La Cina lancia il primo 'passaporto vaccinale', con un programma appena attivato per consentire ai cittadini cinesi… - danieledv79 : RT @MorosiSilvia: Mattarella si vaccina oggi allo Spallanzani. La Cina primo Paese a varare il passaporto vaccinale - Tutti gli aggiornamen… - SorryNs : RT @ChiodiDonatella: #COVID19: UN ANNO DAL #LOCKDOWN UN PAESE IN GINOCCHIO #CENTOMILA MORTI #ITALIA MAGLIA NERA. 'QUALCUNO DEVE PAGARE'. #… -