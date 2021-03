Covid Italia, zona rossa e lockdown: gli scenari dell’emergenza (Di martedì 9 marzo 2021) zona rossa nel weekend, coprifuoco ‘rafforzato’ e lockdown. Dopo il nuovo Dpcm si rincorrono ipotesi e scenari su ulteriori misure. Il Paese fa i conti con la drammatica emergenza coronavirus, che ancora ieri ha fatto registrare 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime, superando la tragica soglia dei 100mila morti. Il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, ricorda che “il 10 marzo di un anno fa l’Italia si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande zona rossa. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga”. “Ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021)nel weekend, coprifuoco ‘rafforzato’ e. Dopo il nuovo Dpcm si rincorrono ipotesi esu ulteriori misure. Il Paese fa i conti con la drammatica emergenza coronavirus, che ancora ieri ha fatto registrare 13.902 nuovi contagi e altre 318 vittime, superando la tragica soglia dei 100mila morti. Il premier Mario Draghi, intervenendo alla Conferenza ‘Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere’, ricorda che “il 10 marzo di un anno fa l’si chiudeva diventando, per la prima volta, una grande. Un nostro concittadino su venti è stato contagiato, secondo i dati ufficiali che, come è noto, sottostimano la diffusione del virus. Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare un’emergenza analoga”. “Ci ...

