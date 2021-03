Covid Italia, Pregliasco: "Rischiamo 40mila contagi al giorno" (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Covid Italia, il picco dei contagi dovrebbe arrivare a fine marzo con "40mila casi al giorno". Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università di Milano, ospite a 'Un giorno da pecora' su Radio1 Rai, ipotizza questi numeri sulla base dei "ricoveri e delle terapie intensive sempre più piene" in questo periodo. Le "restrizioni nel weekend possono aiutare, anche se capisco non piacciono. Un lockdown prolungato è più efficace, ma mi rendo conto essere insopportabile. Forse può aiutare anche un coprifuoco anticipato, alle 20 o alle 21". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) -, il picco deidovrebbe arrivare a fine marzo con "casi al". Fabrizio, virologo dell'università di Milano, ospite a 'Unda pecora' su Radio1 Rai, ipotizza questi numeri sulla base dei "ricoveri e delle terapie intensive sempre più piene" in questo periodo. Le "restrizioni nel weekend possono aiutare, anche se capisco non piacciono. Un lockdown prolungato è più efficace, ma mi rendo conto essere insopportabile. Forse può aiutare anche un coprifuoco anticipato, alle 20 o alle 21".

