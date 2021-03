Covid Italia, oggi 19.749 contagi e 376 morti: bollettino 9 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 19.749 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 376 morti. Emilia Romagna - Sono 2.429 i nuovi contagi in Emilia Romagna. Registrati inoltre altri 44 morti. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovi contagi e dei nuovi morti. Il bilancio lo fa l'assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un'informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: "I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 19.749 ida coronavirus in, martedì 9, secondo i dati deldella Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 376. Emilia Romagna - Sono 2.429 i nuoviin Emilia Romagna. Registrati inoltre altri 44. 43.575 i tamponi fatti, per una media di positivi sui test del 5,5%. Bologna da sola conta il 50% dei nuovie dei nuovi. Il bilancio lo fa l'assessore alle Politiche della salute, Raffaele Donini, con un'informativa in Assemblea legislativa che delinea anche la situazione critica negli ospedali: "I ricoveri sono aumentati – spiega – altri 21 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva ...

