Covid Italia, oggi 19.749 contagi e 376 morti: bollettino 9 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Sono 19.749 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 9 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 376 morti, un dato che porta a 100.479 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di Covid 19. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 345.336 tamponi, con un tasso di positività al 5,7%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono ora 2.756, in aumento di 56 unità rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi salgono a 22.393 (+562). Sono 3.101.093 i casi totali di Covid in Italia dall'inizio della pandemia, mentre il totale dei dimessi/guariti sale a 2.521.731.

