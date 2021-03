Covid Italia, il bollettino di oggi 8 marzo (Di martedì 9 marzo 2021) Italia, il di oggi 9 marzo 2021. Ecco i primi dati relativi alle Regioni nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri i casi registrati in Italia erano stati 13.902, 318 i morti. Veneto Deciso balzo in ... Leggi su leggo (Di martedì 9 marzo 2021), il di2021. Ecco i primi dati relativi alle Regioni nelle ultime 24 ore. Nella giornata di ieri i casi registrati inerano stati 13.902, 318 i morti. Veneto Deciso balzo in ...

Advertising

AnnalisaChirico : Superati in Italia i 100mila morti Covid, e la seconda ondata ne ha prodotti oltre 64mila, il doppio della prima. L… - ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - fanpage : È un giorno triste per l'Italia, il primo paese in Europa a raggiungere 100mila morti di #Covid - Pinosuma1 : RT @Yoda15271485: Da ieri i ?? media sparano a raffica '#100milamorti di #covid in Italia', ma nessuno è onesto intellettualmente da ricorda… - Marghe032 : RT @amaricord: A un anno di distanza dal primo lockdown, il Presidente della Repubblica ha ricevuto la prima dose di vaccino anti covid ris… -