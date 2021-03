Covid, in Trentino la scuola resta aperta. Fugatti: “Coi dati che abbiamo questa settimana continuerà in presenza” (Di martedì 9 marzo 2021) "Da una lettura dei numeri di oggi, sempre critica per la forte tensione nei reparti ospedalieri, il contagio è sempre rilevante ma non in crescita rispetto ai giorni precedenti e questo ci porta a dire che con i dati che abbiamo oggi questa settimana continuerà la scuola in presenza come sempre". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 marzo 2021) "Da una lettura dei numeri di oggi, sempre critica per la forte tensione nei reparti ospedalieri, il contagio è sempre rilevante ma non in crescita rispetto ai giorni precedenti e questo ci porta a dire che con icheoggilaincome sempre". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio. L'articolo .

