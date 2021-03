Covid, in Campania 2.709 nuovi casi. In crescita sintomatici (525) e decessi (48, di cui 36 nelle ultime 48 ore) (Di martedì 9 marzo 2021) Resta molto alto il numero dei nuovi contagi da Covid 19 in Campania: il bollettino odierno dell’unità di crisi ne segnala 2.709, di cui 525 sintomatici, su 23.591 test processati. Il numero dei tamponi, dopo la fisiologica riduzione domenicale, torna a salire e cosi’ anche il tasso di incidenza si riduce oggi all’11,48%, dopo l’impennata di ieri al 14,42. Ben 45 le vittime, di cui 36 decedute nelle ultime 48 ore e 9 nei giorni precedenti. Sul fronte degli ospedali i posti letto di terapia intensiva occupati sono 144 (-4 rispetto al giorno precedente) e quelli di degenza 1.444 (+19). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 9 marzo 2021) Resta molto alto il numero deicontagi da19 in: il bollettino odierno dell’unità di crisi ne segnala 2.709, di cui 525, su 23.591 test processati. Il numero dei tamponi, dopo la fisiologica riduzione domenicale, torna a salire e cosi’ anche il tasso di incidenza si riduce oggi all’11,48%, dopo l’impennata di ieri al 14,42. Ben 45 le vittime, di cui 36 decedute48 ore e 9 nei giorni precedenti. Sul fronte degli ospedali i posti letto di terapia intensiva occupati sono 144 (-4 rispetto al giorno precedente) e quelli di degenza 1.444 (+19). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - Agenzia_Ansa : Nella nuova circolare del Viminale, inviata in seguito all'entrata in vigore del nuovo Dcpm, si prevedono maggiori… - kisskissnapoli : Il bollettino #covid di oggi in #Campania ?? - Sal16448498 : RT @jodydiana: È morta a 49 anni per complicanze covid @valeriadesposito, giornalista e blogger di Visit Campania, un caro saluto alla fami… - NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 sono 2.709. Balzo dei decessi: 45 morti (38 in 48 ore). Le tabelle… -